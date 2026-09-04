Primavera 2: Pisa-Perugia 2-3

Serata speciale al “Pagni” di Peccioli, teatro dell’Open Day del Campionato Primavera 2.

In campo Pisa e Perugia hanno onorato al meglio l’impegno di fronte ad una importantissima cornice di pubblico e sotto gli occhi delle telecamere del Canale Ufficiale YouTube della Lega Serie B che ha trasmesso in diretta il match; al termine sono stati gli umbri a festeggiare nonostante un finale arrembante e coraggioso dei nerazzurri che avrebbero sicuramente meritato almeno il pareggio. Questo il tabellino della gara

PISA. Paolini, Bernardini, Serafini, Lenzoni (82′ Masini), Bendinelli, Menicucci (57′ Landucci), Lucarelli (57′ Mainardi), Saviozzi, Ghizzani (71′ Paoletti), Ribechini (82′ Neri), Mocanu. A disposizione. Carbonella, Benedettini, Miglianti, Bertacca, Minisini, Jetro, Haidara. Allenatore Veloso.

PERUGIA. Strappini, Buonafede (74′ Giambarveri), Bevanati, Malfatti, Peruzzi, Cesarini, Merico (65′ Raffaelli), Perugini (89′ Pierangelini), Sheji (89′ Calva), Vanni (65′ Ximenez), Ciani. A disposizione. Piccini, Ragni, Olimpieri, Iachini, Di Salvatore, Organai, Ciarapica. Allenatore Giorgi.

Arbitro. Damiano Volpi di Spezia. Assistenti. Gallà-Rastrelli

Reri. 10’ Merico, 34’ Ghizzani, 40′ Merico, 49’ Bevanati, 51’ Lucarelli.

Note. Ammoniti Bendinelli, Menicucci, Mocanu, Ximenez, Vanni. Recupero 1′ pt; 4′ st.

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