La Pianese cerca continuità contro il Guidonia, Zanchetta: “Ripartiamo dall’atteggiamento e dal nostro coraggio”

I bianconeri scenderanno in campo domani al “Città dell’Aria” contro i laziali alle 18:00

La Pianese vuole dare continuità alla prestazione casalinga con il Vado e creare una propria striscia di risultati positivi, ma lo scoglio è tutt’altro che semplice. Domani, sabato 5 settembre, le zebrette affronteranno alle 18 il Guidonia Montecelio allo stadio “Città dell’Aria” del comune romano.

Quella laziale è una compagine che viene da buoni risultati, come il successo per 3-0 in casa con il Gubbio che ha inaugurato il campionato dei blurossogialli, prima del ko di una settimana fa sul campo dell’Atalanta U23. I laziali, dopo una salvezza tranquilla conquistata lo scorso anno, sono partiti in questa stagione con l’obiettivo di migliorarsi, nonostante un girone impegnativo. I precedenti tra Pianese e Guidonia, peraltro, sorridono a questi ultimi, che nella passata annata hanno totalizzato 4 punti: 3 a Guidonia e 1 a Piancastagnaio.

Ad arbitrare la gara sarà il signor Giovanni Castellano di Nichelino, assistito da Marco Riccobene di Enna e Loris Graziano di Rossano. Il quarto ufficiale designato, invece, è Flavio Barbetti di Arezzo, mentre l’operatore FVS sarà Massimiliano Cirillo della sezione di Roma 1.

“Ripartiamo dall’atteggiamento mostrato in casa con il Vado, con coraggio ed entusiasmo, andando a giocare la partita a viso aperto, senza nessun tipo di timore”. Così mister Andrea Zanchetta, tecnico della Pianese, nella consueta conferenza stampa pregara. Sulla sfida con il Guidonia, il mister ha detto: “Mi aspetto una sfida come le altre, dove ci sarà da soffrire in certi momenti e dove ci saranno tante partite nella partita. Più che essere preoccupato dall’avversario, sono sempre più curioso di vedere, nel processo di crescita e miglioramento, la nostra prova. Abbiamo avuto dei segnali positivi nel match di venerdì scorso e quindi me li aspetto anche in questa. Affrontiamo una squadra con valori, ben allenata e che, come abbiamo visto nelle sfide precedenti, ha sempre fatto la prestazione a prescindere dai risultati, che sono comunque buoni”.

Infine, il tecnico si è lasciato andare a una considerazione sul mercato e sul neoarrivato Leonardo Di Cosmo: “È un giocatore che conoscevo già perché l’ho allenato l’anno scorso e ho avuto il piacere di lavorare con lui. Innanzitutto è una persona seria, molto professionale, con l’entusiasmo che ci serve e con quel pizzico di esperienza che non ci fa male. È anche molto duttile dal punto di vista tattico e può ricoprire più ruoli. Ci tornerà sicuramente utile e va a inserirsi in un gruppo già ben fornito. Il mercato è finito e adesso è il momento di lavorare con chi c’è. È la cosa più importante, perché abbiamo grande fiducia in tutti e sappiamo che possiamo fare bene. I ragazzi sono tutti abili e disponibili per fare un bel campionato”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo La Pianese cerca continuità contro il Guidonia, Zanchetta: “Ripartiamo dall’atteggiamento e dal nostro coraggio” proviene da U.S. Pianese.