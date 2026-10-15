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Academy femminile, le gare del weekend

Weekend ricco di spunti interessanti per l’Academy femminile del Pisa Sporting Club.
Riflettori puntati sulle Under 17 impegnate in casa del Livorno, mentre le Juniores saranno di scena a Pistoia; trasferta impegnativa anche per le Under 12 (nella foto) in casa del Forcoli-Valdera. Ecco il programma completo degli appuntamenti:

JUNIORES
Worange CF Pistoiese-Pisa (sabato, ore 17:00)
Campo Frascari E.A., Via Calamandrei, Pistoia

UNDER 17
Livorno-Pisa (sabato, ore 15:00)
Campo: Cini G., Via E. Zola 58, Livorno

UNDER 15
Pisa-Carrarese (domenica, ore 10:00)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato

UNDER 12
Forcoli Valdera-Pisa (domenica, ore 10:30)
Campo Capannoli Sussidiario, Via Campo Rovaio, Capannoli (PI)

PULCINE
Pisa-Zambra (domenica, ore 11:45)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato

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