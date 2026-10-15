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Under 14, sfida allo Spezia

Nuovo weekend di gare per il settore maschile dell’Academy nerazzurra.

La Primavera di Miguel Veloso ospiterà al “Pagni” l’Ascoli con l’obiettivo di tornare a far punti, mentre gli Under 17 cercheranno di proseguire la marcia ospitando il Modena: appuntamento speciale per gli Under 14 (nella foto) attesi dallo Spezia. Ecco il programma completo delle gare:

PRIMAVERA 2
Pisa-Ascoli (sabato, ore 12:00)
Campo Alfredo Pagni, Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)

UNDER 17
Pisa-Modena (domenica, ore 15:00)
Campo Masoni, Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette

UNDER 16
Modena-Pisa (domenica, ore 15:00)
Campo Antistadio Sintetico, Via Risorgimento 56, Nonantola (MO)

UNDER 15
Modena-Pisa (domenica, ore 13:00)
Campo Antistadio Sintetico, Via Risorgimento 56, Nonantola (MO)

UNDER 14
Spezia-Pisa (sabato, ore 16:00)
Campo Ferdeghini, Via Melara 91, La Spezia

UNDER 13
Spezia-Pisa (sabato, ore 16:00)
Campo Ferdeghini, Via Melara 91, La Spezia

PULCINI 1° ANNO
Atletico Cascina-Pisa (domenica, ore 11:00)
Campo Fiorentini F., Traversa di Fosso Vecchio 105, Cascina (PI)

PRIMI CALCI
Pisa-Oltrera (domenica, ore 10:30)
Campo Masoni, Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette

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