Conferenza Stampa: Tomas Esteves

Tomas Esteves è stato il protagonista dell’odierno appuntamento riservato ai Media nella Sala Stampa “Passaponti” della Cetilar Arena.

Il centrocampista nerazzurro ha ripercorso il periodo che lo ha tenuto lontano dai campi e il rientro nel gruppo nerazzurro: “Ci sono stati momenti duri, ho cercato di viverli giorno per giorno non pensandoci troppo; le cose sono migliorate gli ultimi mesi quando sono tornato ad allenarmi con i compagni che mi hanno aiutato tanto. Lo scorso anno quando sono rientrato in gruppo ero in difficoltà perché mi mancava il ritmo partita, poi sono andato a Bari dove ho avuto l’opportunità di giocare e di recuperare la forma migliore anche se mi resta il rammarico per la retrocessione“.

Ovviamente il centrocampista portoghese ha parlato anche del momento attuale della squadra nerazzurra: “Quest’anno, tranne qualche piccolo problema muscolare, mi sono sempre allenato e mi sento bene. Il mister mi ha sempre impiegato a centrocampo e in quella posizione mi sento a mio agio perché è un ruolo che avevo iniziato a sviluppare già due anni fa; sento che sto migliorando ogni settimana. Sabato giocheremo a Vicenza, contro una squadra forte che dovremo affrontare con grande attenzione: in queste tre settimane abbiamo lavorato bene per fare una grande partita”.

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