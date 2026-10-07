L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Pasquale Giannattasio” di Roma, in vista della 9ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Ostiamare e Pianese. La partita è in programma sabato 10 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 17:30.

I tagliandi per il settore Curva Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Di seguito il costo dei tagliandi:

Intero: € 15,00 più diritto di prevendita

Ridotto Under 12: € 10,00 più diritto di prevendita

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di venerdì 9 ottobre 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa Us Pianese)

L’articolo Ostiamare – Pianese, 9ª giornata Serie C Sky Wifi 2026/27: info biglietti proviene da U.S. Pianese.