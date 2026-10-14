Marco Di Loreto arbitrerà Pisa-Cremonese

Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 7° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Cremonese in programma sabato 17 ottobre 2026 (ore 19.30) alla Cetilar Arena:
Arbitro. Marco Di Loreto (Terni)
1° Assistente. Vittorio Di Gioia (Nola)
2° Assistente. Gianluca Grasso (Ariano Irpino)
4° Ufficiale. Paride Tremolada (Monza)
Var. Manuel Volpi (Arezzo)
Avar. Giacomo Camplone (Lanciano)
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