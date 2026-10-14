Luigi D’Acunzo nominato Direttore per le Relazioni Istituzionali della S.S. Arezzo

AREZZO – Nell’ambito del percorso di crescita, consolidamento e strutturazione societaria intrapreso negli ultimi anni, la S.S. Arezzo comunica di aver nominato Luigi D’Acunzo nuovo Direttore per le Relazioni Istituzionali del Club. L’incarico avrà decorrenza immediata e vedrà D’Acunzo impegnato nel coordinamento dei rapporti strategici della società con gli enti pubblici, le istituzioni sportive, gli stakeholder territoriali e i principali interlocutori istituzionali a livello locale, regionale e nazionale. La nomina si inserisce nella volontà del Club di rafforzare ulteriormente il proprio radicamento sul territorio e di consolidare il dialogo con le istituzioni, riconoscendo nel confronto e nella collaborazione con gli enti pubblici un elemento strategico per lo sviluppo delle proprie progettualità sportive, sociali e infrastrutturali. D’Acunzo porta in dote un profilo professionale di assoluto rilievo. Laureato in Sociologia e in Scienze dell’Amministrazione, con un Master in Comunicazione, ha maturato una lunga esperienza nelle istituzioni dello Stato. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio per vent’anni presso il Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri e successivamente per diciassette anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha inoltre svolto attività accademica come assistente universitario presso l’Università degli Studi di Cassino e ricoperto incarichi di responsabilità nell’ambito delle associazioni professionali dei sociologi. Grazie alle competenze maturate nei settori delle relazioni istituzionali, della comunicazione e dell’organizzazione pubblica, contribuirà allo sviluppo delle strategie di rappresentanza del Club e al rafforzamento delle relazioni con il sistema istituzionale e con il tessuto economico e sociale del territorio. Il Presidente della S.S. Arezzo Guglielmo Manzo ha accolto con soddisfazione il suo ingresso nell’organigramma societario: “Siamo particolarmente felici di accogliere Luigi D’Acunzo nella famiglia amaranto. Le relazioni con le istituzioni rappresentano un pilastro fondamentale per sostenere il percorso di crescita del Club e per sviluppare progettualità di valore nei settori sportivo, sociale e infrastrutturale. La sua esperienza, la sua autorevolezza e la profonda conoscenza della pubblica amministrazione costituiscono un patrimonio importante per il presente e il futuro della nostra società. Siamo certi che il suo contributo saprà rafforzare ulteriormente il ruolo della S.S. Arezzo nel panorama sportivo e istituzionale.” Queste le prime parole del neo Direttore per le Relazioni Istituzionali: “È per me un grande onore assumere questo incarico in una realtà prestigiosa e ricca di storia come la S.S. Arezzo. Ringrazio il Presidente Manzo per la fiducia accordatami. Lavorerò fin da subito per favorire un dialogo costante, trasparente e costruttivo con le istituzioni, mettendo a disposizione la mia esperienza affinché il Club possa rafforzare ulteriormente il proprio ruolo all’interno del territorio e della comunità, valorizzando l’importante impatto sociale, culturale ed economico che una realtà come l’Arezzo è in grado di generare.”

La S.S. Arezzo rivolge a Luigi D’Acunzo i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico.