Omar Correia è il POTM di Settembre 2026

E’ Omar Correia il Player Of The Month “Busti Formaggi” di settembre 2026.

Il centrocampista è stato eletto miglior nerazzurro del mese scorso grazie ai voti ricevuti sulla App ufficiale del Pisa Sporting Club. E sarà lui il protagonista del “Meet & Greet” in programma mercoledì 21 ottobre 2026, a partire dalle ore 18.00, allo Store Ufficiale del Club in via di Banchi

Durante il “Meet & Greet” Omar Correia regalerà ai primi 30 tifosi presenti in Store, l’esclusiva Card da Collezione autografata e in edizione limitata e numerata; per ragioni logistiche, dalle ore 17.00, sarà possibile mettersi in fila per approfittare di questa iniziativa e assicurarsi, dopo quella di Giuseppe Leone, un’altra esclusiva card. Ricordiamo che alla fine della stagione chi avrà collezionato tutte le 10 esclusive Card da Collezione dei POTM “Busti Formaggi” avrà diritto ad un premio speciale.

In occasione del “Meet & Greet” dedicato a Omar Correia chiunque acquisterà una maglia del centrocampista nerazzurro avrà diritto alla personalizzazione gratuita della stessa

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