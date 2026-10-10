Primavera 2. Napoli-Pisa 1-0

NAPOLI. Pugliese, Melnyk, Zappalà, De Stefano, Branchizio, Lieto (71′ Natale), Anic (55′ Favicchio), D’Angelo, Pengue (71′ Mane), Baridò (82′ De Michele), Santellà (55′ Liccardo). A disposizione. Spinelli, Lepre, Marotta, Candella, Pepe, Russo. Allenatore Nocerino.
PISA. Sebastiano, Bernardini, Neri (67′ Lenzoni), Bendinelli, Serafini, Rocca (67′ Saviozzi), Landucci (76′ Ribechini), Lucarelli (80′ Menicucci), Mocanu (46′ Ghizzani) , Mainardi, Masini. A disposizione. Paolini, Bertacca, Bolognini, Minisini, Ietro, Tuon, Miglianti.
Allenatore Veloso.
Arbitro Giorgio Guarino di Avellino. Assistenti Longobardi-Pisani.
Rete. 74′ Mane (N).
Note: Recupero 1′ pt; 4′ st.
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