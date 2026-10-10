Punto esterno per la Pianese, contro l’Ostiamare finisce 0-0

La formazione bianconera centra il secondo risultato utile consecutivo

OSTIAMARE (4-4-2): Vertua; Vagnoni (1’ st Tesauro), Brosco, Giordani, Piroli; Tosku (1’ st Spinosa), Casolari, Greco (45’ st Wade), Carbone (37’ st Felici); D’Andrea, Tonin (14’ st Parigini). A disposizione: Fabiano, Morlupo, Orfano, Badje, Galastri, Gerbaudo, Felici, Donsah, Castaldo. Allenatore: D’Antoni.

PIANESE (4-2-3-1): Astaldi; Morelli (20’ st Haveri), Gorelli (32’ st Masetti), Pintus, Di Cosmo; Bertini, Proietto; Martey (32’ st Casalino), Tirelli (43’ st Negri), Ianesi; Bellini. A disposizione: Pezzolato, Zambuto, Peli, Colombo, Vigiani, Fabrizi, Corti. Allenatore: Zanchetta.

ARBITRO: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (Scribani – Minutoli; IV ufficiale: Andrea Giordani di Aprilia; Operatore FVS: Sebastian Petrov di Roma 1)

AMMONITI: Morelli, Casolari

NOTE: Recupero: 0’, 8’. Angoli: 5-4.

Finisce in parità la sfida del “Giannattasio” di Ostia, dove la Pianese torna con un punto che dà continuità al percorso delle zebrette. Gli uomini di Zanchetta giocano una partita coriacea, lottando su ogni pallone e cercando di pungere in numerose circostanze. Il risultato però resta invariato al termine dei novanta minuti. Ora per i bianconeri una nuova settimana di lavoro che porterà all’impegno casalingo contro il Pineto.

Le prime battute tra le due squadre sono di studio, malgrado l’intensità sia alta da subito. La Pianese prova a farsi vedere al 12’ con Ianesi che si libera di un avversario a metà campo, avanza palla al piede e serve un filtrante al limite dell’area, su cui nessun bianconero riesce a intervenire. Al 16’ altra azione che parte dai piedi di Ianesi, il cui traversone dalla trequarti è ben indirizzato per Bellini, altrettanto bravo è però Vertua a leggere in anticipo la traiettoria e a bloccare il suggerimento. Poco prima della mezz’ora è Tirelli a provare a impensierire la retroguardia di casa, ma il suo tiro finisce a lato. L’Ostiamare si fa vedere per la prima volta al 39’ con Tonin, che da sinistra rientra e calcia col destro, il tiro subisce una deviazione e poi la difesa bianconera riesce a evitare la minaccia. Al 42’ la Pianese va ad un passo dal vantaggio: dal corner battuto dalla destra il più reattivo in area è Bellini, il cui colpo di testa termina fuori di un soffio. Nel primo tempo non succede altro, e il primo tempo termina a reti bianche.

La ripresa si apre con un corner a favore per l’Ostiamare, sui cui sviluppi arriva il tiro a botta sicura di Giordani, sul quale Astaldi si supera con un super riflesso. Sul ribaltamento di fronte Ianesi entra in area di forza ma viene chiuso da Tesauro. Al 6’ ancora bianconeri in avanti: Martey avanza dalla sua parte e mette la sfera al centro per Proietto, che controlla e poi calcia col destro, trovando l’esterno della rete. Spinge la Pianese con Morelli che, due minuti più tardi, sfonda centralmente e scarica per Martey, il cui cross sul secondo palo è preciso per Ianesi che colpisce di testa inquadrando lo specchio, ma trovando l’intervento di Vertua. I bianconeri al 23’ hanno un’altra grande chance con Bellini, che è attento a leggere la traiettoria di un retropassaggio e a tirare nello specchio, ma Vertua ancora una volta si fa trovare pronto. Dopo una girandola di cambi, è l’Ostiamare a farsi vedere in avanti con D’Andrea che colpisce di testa da centro area, ma Astaldi non si scompone e blocca. Il colpo di testa più pericoloso è però quello di Greco, che colpisce il palo in torsione. Al 43’ poi è Ianesi a superare in velocità il suo diretto marcatore e a crossare al centro, dove Bellini non ci arriva per un soffio. La partita non regala più emozioni neanche nel recupero, finisce 0-0.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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