Serie BKT, date e orari fino alla 20esima

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato il programma delle gare fino alla 20esima giornata di campionato.
Ecco, nel dettaglio, date e orari dei match che attendono i Nerazzurri:
6° Giornata. Vicenza-Pisa
(Sabato 10 ottobre, ore 17.15)
7° Giornata. Pisa-Cremonese
(Sabato 17 ottobre, ore 19.30)
8° Giornata. Verona-Pisa
(Domenica 25 ottobre, ore 17.15)
9° Giornata. Pisa-Palermo
(Mercoledì 28 ottobre, ore 19.00)
10° Giornata. Avellino-Pisa
(Domenica 1 novembre, ore 15.00)
11° Giornata. Pisa-Sud Tirol
(Sabato 7 novembre, 15.00)
12° Giornata. Empoli-Pisa
(Sabato 21 novembre, ore 19.30)
13° Giornata. Pisa-Modena
(Mercoledì 25 novembre, ore 20.00)
14° Giornata. Arezzo-Pisa
(Domenica 29 novembre, ore 19.30)
15° Giornata. Pisa-Sampdoria
(Venerdi 4 dicembre, ore 20.30)
16° Giornata. Carrarese-Pisa
(Martedì 8 dicembre, ore 15.00)
17° Giornata. Pisa-Ascoli
(Sabato 12 dicembre, ore 15.00)
18° Giornata. Benevento-Pisa
(Sabato 19 dicembre, ore 15.00)
19° Giornata. Cesena-Pisa
(Domenica 27 dicembre, ore 17.15)
20° Giornata. Pisa-Avellino
(Domenica 10 gennaio 2027, ore 17.15)
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