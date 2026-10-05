Comunicato ufficiale US Pianese

In riferimento agli articoli pubblicati nelle giornate di ieri, domenica 4 ottobre, e di oggi, lunedì 5 ottobre, a firma Luca Manservisi sul quotidiano online Ravennaedintorni.it, l’US Pianese ritiene opportuno intervenire in merito alle considerazioni espresse sul manto del Comunale di Piancastagnaio, descritto come “un sintetico usurato, al limite della praticabilità”. Si tratta di considerazioni del tutto prive di fondamento, che la società ritiene gravemente lesive della propria immagine.

Il terreno di gioco del Comunale di Piancastagnaio è regolarmente certificato Fifa Pro a seguito delle verifiche effettuate dagli enti certificatori preposti, a ulteriore conferma della piena conformità del terreno di gioco ai requisiti richiesti.

Alla luce di ciò, definire il terreno di gioco “un sintetico usurato, al limite della praticabilità” è un’affermazione falsa e priva di qualsiasi riscontro oggettivo. Un giudizio così netto può infatti essere formulato soltanto senza una conoscenza diretta delle reali condizioni del terreno di gioco, che l’autore dell’articolo non ha evidentemente avuto modo di verificare.

L’US Pianese ritiene inoltre quantomeno singolare ricercare nelle condizioni del terreno di gioco una giustificazione per il risultato maturato sul campo.

La nostra società accetta con serenità ogni analisi sportiva, ogni critica e ogni giudizio sulla prestazione della squadra. Ritiene però altrettanto importante che il risultato di una partita venga accettato per quello che è il verdetto del campo, senza la necessità di ricercare fattori esterni ai quali attribuirne la responsabilità.

L’US Pianese coglie infine l’occasione per ribadire la propria stima nei confronti del Ravenna FC, protagonista di una gara combattuta e avvincente, alla quale augura il meglio per il prosieguo della stagione.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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