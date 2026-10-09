Statistiche e Curiosità della sfida con il Vicenza

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare domenica (Stadio “Romeo Menti” ore 17.15) il Vicenza, nel match valido per la 6° giornata del Campionato Serie BKT. Andiamo ad analizzare le statistiche e le curiosità della prossima sfida grazie agli Opta Facts by Stats Perform:
- Vicenza e Pisa hanno pareggiato tre dei loro ultimi quattro incontri in Serie BKT (un successo toscano completa il quadro), tanti segni “X” quanti nei 10 confronti precedenti. In questi quattro match sono stati realizzati in totale 20 gol, una media esatta di cinque a partita.
- Dopo il successo per 3-1 nell’ultimo confronto in casa del Vicenza in Serie BKT nel settembre 2021, il Pisa potrebbe ottenere due vittorie esterne di fila contro i veneti nella competizione per la prima volta nella sua storia.
- Dopo avere vinto la prima gara di questo campionato (3-2 in casa contro il Catanzaro), il Vicenza ha raccolto soltanto due punti in tutte le successive quattro (2N, 2P), segnando quattro reti e subendone esattamente il doppio (otto); i veneti potrebbero restare per cinque match di fila senza vittorie in Serie BKT per la prima volta da febbraio 2022 (4N, 1P), con Cristian Brocchi come allenatore.
- Dopo due successi consecutivi (contro Catanzaro e Juve Stabia), il Pisa ha collezionato soltanto un punto (2-2 nel turno più recente contro il Mantova) nelle ultime due sfide di campionato (1P); i nerazzurri potrebbero mancare la vittoria per tre partite di fila nello stesso torneo di Serie BKT per la prima volta dalle ultime cinque gare (3N, 2P) dell’edizione 2023/24, sotto la gestione di Alberto Aquilani.
- Il Vicenza è la squadra che in percentuale ha segnato più gol su sviluppo di palla inattiva in questo torneo: il 57%, ovvero quattro sui sette totali; nel dettaglio, quella veneta e quella pisana sono le due compagini che contano più reti realizzate a seguito di un corner: tre a testa.
- Contro nessuna squadra Gabriele Moncini ha segnato più gol che contro il Pisa in Serie BKT: quattro, come contro il Pescara; tuttavia, l’attaccante del Vicenza non ha ancora trovato la via della rete in questo torneo e potrebbe restare senza centrare il bersaglio nelle prime cinque gare giocate di un campionato cadetto per la prima volta dal 2021/22, con il Benevento, quando timbrò il cartellino soltanto all’11ª partita.
- Stefano Moreo – un gol contro il Vicenza proprio nell’ultimo incrocio di Serie BKT giocato nell’aprile 2022 con il Brescia – ha sia segnato che fornito assist nell’ultimo match di campionato contro il Mantova; dal suo esordio col Pisa in Serie BKT il 21 gennaio 2023, l’attaccante dei nerazzurri ha preso parte a 31 marcature (21G+10A) tra Serie A e Serie B, più di qualsiasi altro compagno di squadra (segue Tramoni con 30).
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