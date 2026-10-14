Tramoni e Piccinini nel Club dei ‘Centenari’

Matteo Tramoni e Gabriele Piccinini hanno raggiunto quota 100 presenze in maglia nerazzurra.
Un traguardo prestigioso che sarà celebrato, per entrambi, nell’immediato pregara della sfida Pisa-Cremonese in programma sabato 10 ottobre (ore 19.30) alla Cetilar Arena. Il Presidente Giuseppe Corrado, assieme ai rappresentanti dell’Associazione Cento consegneranno loro la tradizionale maglia celebrativa e la targa ufficiale.
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