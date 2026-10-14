Report allenamento – mercoledì 14 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – Continua il lavoro dell’Arezzo in vista della gara di domenica a Genova con la Sampdoria. Nella mattinata odierna la squadra si è allenata presso il centro sportivo di Castiglion Fiorentino svolgendo una seduta articolata su più fasi. Dopo un iniziale circuito di forza, il gruppo ha proseguito con un’attivazione tecnica per poi concentrarsi su esercitazioni tattiche. La sessione si è conclusa con partite a pressione, finalizzate ad aumentare intensità, velocità di esecuzione e qualità delle scelte nelle diverse situazioni di gioco. La preparazione proseguirà nella mattinata di giovedì 15 ottobre, quando gli amaranto torneranno in campo per una nuova seduta di allenamento.