Under 12, vittoria nel derby e Memorial Capovani in bacheca

Importante affermazione per le Under 12 del Pisa Sporting Club.

Le bimbe guidate Laura Teodori, Luisella Meini e Paola D’Alascio si sono imposte a Livorno nel Memorial Francesco Ferruccio Capovani, un torneo di livello che ha visto ai nastri di partenza, oltre alle nerazzurre Livorno Calcio Femminile, Vigor, Poggibonsi, Bellaria, Sestese Aglianese,

Siena Calcio Femminile e Amore Aglianese.

Il Pisa Sporting Club, inserito nel girone B ha pareggiato (1-1) con la Sestese e quindi si è nettamente imposto (4-0) sul Siena prima di chiudere il raggruppamento con un altro successo (1-0) sulla Vigor.

In semifinale le nerazzurre sono state bravissime ad imporsi di misura (1-0) sull’Aglianese e ancora di più lo sono state a superare le padrone di casa del Livorno in una finale molto equilibrata conclusasi soltanto dopo i calci di rigore (3-0 per il Pisa)

Questa la rosa del Pisa Sporting Club Under 12. Aicha Ghilani, Anita Romani, Chiara Cardarelli, Emma Fuschetto, Giulia Cempini, Linda Cordioli, Rio Gimutao, Diletta Lombardi, Sofia Martinelli, Elena Pelamatti, Isrra Yajjino, Tessa Trovato, Caterina Arrigoni, Emily Corriano, Wanda Di Perna, Emma Esposito, Giulia Marcucci, Chiara Muzzioli, Carla Ostili, Nicoletta Terreni, Matilde Testa, Agata Chiappini, Fanny Capaccioli, Vittoria Petrucci, Aurora Matteoli, Lidia Salvadorini, Giulia Bracci, Rebel Carrese. Staff Tecnico: Laura Teodori, Luisella Meini e Paola D’Alascio

(nella foto la festa finale delle bimbe nerazzurre)

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