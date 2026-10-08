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La Primavera sfida il Napoli

Ricco weekend agonistico per le squadre maschili del settore giovanile nerazzurro.

Impegnativa trasferta per la Primavera del Pisa Sporting Club che sabato affronterà il Napoli al “Piccolo”; gara esterna anche per gli Under 17 che cercheranno di dare continuità agli ultimi, ottimi risultati. Under 16 e Under 15 affronteranno invece sul terreno amico la Juventus. Ecco il programma completo

PRIMAVERA 2
Napoli-Pisa (sabato, ore 11:30)
Stadio G. Piccolo – Via M. Serao 17/B, Cercola (NA)

UNDER 17
V. Entella-Pisa (domenica, ore 15:00)
Campo Angelo Daneri – Via Parma 314, Chiavari (GE)

UNDER 16
Pisa-Juventus (domenica, ore 11:30)
Stadio Alfredo Pagni – Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)

UNDER 15
Pisa-Juventus (domenica, ore 16:00)
Stadio Alfredo Pagni – Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROF.
Fiorentina-Pisa (domenica, ore 16:00)
Campo Davide Astori – Viola Park – Via Pian Di Ripoli 5, Bagno A Ripoli

UNDER 13 PRO
Fiorentina-Pisa (domenica, ore 17:45)
Campo Davide Astori – Viola Park – Via Pian Di Ripoli 5, Bagno A Ripoli

ESORDIENTI 2° ANNO 9V9
Pisa-Monteserra (domenica, ore 11:15)
Campo Masoni C9 – Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia

ESORDIENTI 1° ANNO 9V9
Pisa-Oltrera (domenica, ore 10:00)
Campo Masoni C9 – Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia

PULCINI 2° ANNO 7V7
Pisa-Fornacette Casarosa (sabato, ore 16:00)
Campo Scirea G. – Via De Amicis, Arena Metato

PULCINI 1° ANNO 7V7
Pisa-Giovanile Fratres (domenica, ore 09:00)
Campo Masoni C9 – Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia

PRIMI CALCI 8 ANNI 5V5
Zambra-Pisa (domenica, ore 10:30)
Campo Menicucci – Via C. Cammeo, 246, Zambra – Cascina

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