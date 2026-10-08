Ricco weekend agonistico per le squadre maschili del settore giovanile nerazzurro.
Impegnativa trasferta per la Primavera del Pisa Sporting Club che sabato affronterà il Napoli al “Piccolo”; gara esterna anche per gli Under 17 che cercheranno di dare continuità agli ultimi, ottimi risultati. Under 16 e Under 15 affronteranno invece sul terreno amico la Juventus. Ecco il programma completo
PRIMAVERA 2
Napoli-Pisa (sabato, ore 11:30)
Stadio G. Piccolo – Via M. Serao 17/B, Cercola (NA)
UNDER 17
V. Entella-Pisa (domenica, ore 15:00)
Campo Angelo Daneri – Via Parma 314, Chiavari (GE)
UNDER 16
Pisa-Juventus (domenica, ore 11:30)
Stadio Alfredo Pagni – Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)
UNDER 15
Pisa-Juventus (domenica, ore 16:00)
Stadio Alfredo Pagni – Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)
UNDER 14 GIOVANISSIMI PROF.
Fiorentina-Pisa (domenica, ore 16:00)
Campo Davide Astori – Viola Park – Via Pian Di Ripoli 5, Bagno A Ripoli
UNDER 13 PRO
Fiorentina-Pisa (domenica, ore 17:45)
Campo Davide Astori – Viola Park – Via Pian Di Ripoli 5, Bagno A Ripoli
ESORDIENTI 2° ANNO 9V9
Pisa-Monteserra (domenica, ore 11:15)
Campo Masoni C9 – Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia
ESORDIENTI 1° ANNO 9V9
Pisa-Oltrera (domenica, ore 10:00)
Campo Masoni C9 – Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia
PULCINI 2° ANNO 7V7
Pisa-Fornacette Casarosa (sabato, ore 16:00)
Campo Scirea G. – Via De Amicis, Arena Metato
PULCINI 1° ANNO 7V7
Pisa-Giovanile Fratres (domenica, ore 09:00)
Campo Masoni C9 – Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia
PRIMI CALCI 8 ANNI 5V5
Zambra-Pisa (domenica, ore 10:30)
Campo Menicucci – Via C. Cammeo, 246, Zambra – Cascina
<p>The post La Primavera sfida il Napoli first appeared on Pisa Sporting Club.</p>