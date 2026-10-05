Under 17, secondo successo di fila

Gli Under 17 del Pisa Sporting Club (nella foto la rosa al completo) centrano il secondo successo consecutivo e conquistano posizioni nella classifica del Girone A del campionato di categoria.
I ragazzi guidati dal tecnico Luca Sordi hanno disputato una gara di spessore trovando, con merito, il doppio vantaggio nella ripresa; il Genoa ha provato nel finale a riequilibrare le sorti, scontrandosi però con l’organizzazione difensiva dei nerazzurri.
PISA. Carbonella, Viviani (81′ Bindi), Bartoletti, Bertozzi, Cosi, Fici, Bassetti (73′ Simonetti), Simonini (46′ Pergjoni), Baldi, Lucchesini (73′ Aliperti), Petronzi (56′ Cangiano). A disposizione. Migliorini, Quattrini, Mandiang, Zazzeri. Allenatore Sordi.
GENOA. Bondone, Mandassi (67′ Prelas), Della Ventura, Damonte, Fracchia, Cepollina (60′ Guernieri), Basha (73′ Avci), Arrigoni (73′ D’Ambrosio), Bailon (60′ Bocchi), Terranova (60′ Marino), Schipani (73′ Bolla). A disposizione. Corci, Bavestrello. Allenatore Moretti.
Arbitro. Luca Iglio di Pistoia. Assistenti. Bo-Luti
Reti. 64′ Cosi, 78′ Baldi, 82′ Bocchi.
Note. Ammoniti Bassetti, Fici, Cepollina, Prelas. Espulsi Simonetti e Damonte. Recupero 1′ pt; 7′ st.
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