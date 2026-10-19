Verona-Pisa, info biglietti

La Società Hellas Verona FC informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Verona-Pisa, 8° giornata del campionato Serie BKT, in programma domenica 25 ottobre (ore 17.15) allo Stadio “Bentegodi”.

Come da Determinazione 38/2026 del 14/10/2026 e ordine del Prefetto di Verona del 16/10/2026 è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa, per qualsiasi settore dello stadio. Non saranno fatti accedere né tantomeno rimborsati tagliandi qualora l’intestatario non possa mostrare la documentazione richiesta per l’accesso all’evento, in particolare documento d’identità in corso di validità in originale riportante la residenza, biglietto stampato o in formato digitale.

I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19.00 di sabato 24 ottobre 2026, su tutto il circuito Ticketone (https://www.ticketone.it/help/outlets/) e anche on line al link hellasverona.ticketone.it; prezzo del biglietto 17 euro, più commissioni del rivenditore

Queste le informazioni principali per raggiungere lo stadio:

– IN AUTO: Uscita autostradale A22 Autostrada del Brennero casello Verona-Nord, seguire le indicazioni per Verona centro e stadio. Imboccare la bretella per stadio, ultima uscita parcheggio ospiti, alla rotatoria imboccare l’ultima uscita per parcheggio ospiti.

– IN AUTOBUS: Linee urbane dal centro e dalla stazione ferroviaria per fermata Stadio Bentegodi.

– IN TRENO: Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova a km 2.

– IN AEREO: Aeroporto internazionale Valerio Catullo di Verona a km 11.

I cancelli dello stadio riservati alla tifoseria ospiti sono i numeri 5 e 6 (curva ospiti) e apriranno indicativamente due ore prima rispetto all’inizio della gara, salvo differenti

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