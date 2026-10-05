Vicenza-Pisa, info biglietti

La società L.R. Vicenza informa che a partire dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 5 ottobre, sarà attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Vicenza-Pisa, in programma sabato 10 ottobre (ore 17.15) allo Stadio “Romeo Menti”.
La Società veneta comunica che, in ottemperanza alle disposizioni del GOS, è stata disposta la vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori della Tessera del Tifoso del “Pisa Sporting Club”, ovunque residenti, nonché la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Toscana esclusivamente per il settore ospiti denominato Gradinata Nord Ospiti; la prevendita sarà attiva sino alle ore 19.00 di venerdì 9 ottobre.
Questi i prezzi dei biglietti disponibili su tutto il circuito Ticketone:
Gradinata Nord intero: 20 euro
Gradinata Nord ridotto: 17 euro
Gradinata Nord ridotto under 18: 13 euro
Gradinata Nord ridotto under 10: 10 euro
Il biglietto ridotto è riservato a donne, over 65 (nati prima del 31/12/1961), militari e forze dell’ordine, portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%
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