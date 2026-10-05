Academy, gli Under 15 al comando della classifica

Weekend positivo per il settore maschile delle giovanili nerazzurre; vincono quattro delle cinque formazioni scese in campo con una citazione particolare per gli Under 15 (nella foto la rosa nerazzurra al completo) che si confermano al comando della classifica. Bel successo anche per gli Under 17 sul Genoa.
In campo femminile, invece, arrivano due sfortunate sconfitte interne per Juniores e Under 17
Settore Maschile
UNDER 17. Pisa-Genoa 2-1
UNDER 16. Virtus Entella-Pisa 1-3
UNDER 15. Virtus Entella-Pisa 1-3
UNDER 14 Pisa-Sampdoria 0-3
UNDER 13. Pisa-Sampdoria 4-3
Settore Femminile
JUNIORES. Pisa-Folgor Marlia 1-2
UNDER 17. Pisa-Aglianese 2-3
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