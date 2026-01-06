UFFICIALE: CAPONI, PIANA, DELL’AQUILA E YEBOAH IN GRANATA

L’US Città di Pontedera è lieta di annunciare l’ingaggio dei calciatori Andrea Caponi, Luca Piana, Francesco Dell’Aquila e Philip Yeboah.

Caponi, centrocampista classe ’88, ‘bandiera’ granata con circa 300 presenze, torna a vestire la maglia della squadra della sua città dopo tre anni e mezzo, portando esperienza e leadership.

È un ritorno anche quello di Piana, difensore classe ’94, già in granata dal 2019 al 2021. Il roccioso centrale, che può vantare una lunga esperienza in Serie C, arriva a titolo definitivo dalla Cavese.

Arriva

dal

Torino,

in

prestito,

Dell’Aquila:

esterno

offensivo

rapido

e

versatile,

classe

’04,

ex

Pro

Vercelli

e

Messina,

è

reduce

da

una

prima

metà

di

stagione

all’Arezzo.