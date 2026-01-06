UFFICIALE: CAPONI, PIANA, DELL’AQUILA E YEBOAH IN GRANATA

L’US
Città
di
Pontedera
è
lieta
di
annunciare
l’ingaggio
dei
calciatori
Andrea
Caponi,
Luca
Piana,
Francesco
Dell’Aquila
e
Philip
Yeboah.
Caponi,
centrocampista
classe
’88,
‘bandiera’
granata
con
circa
300
presenze,
torna
a
vestire
la
maglia
della
squadra
della
sua
città
dopo
tre
anni
e
mezzo,
portando
esperienza
e
leadership.
È
un
ritorno
anche
quello
di
Piana,
difensore
classe
’94,
già
in
granata
dal
2019
al
2021.
Il
roccioso
centrale,
che
può
vantare
una
lunga
esperienza
in
Serie
C,
arriva
a
titolo
definitivo
dalla
Cavese.
Arriva
dal
Torino,
in
prestito,
Dell’Aquila:
esterno
offensivo
rapido
e
versatile,
classe
’04,
ex
Pro
Vercelli
e
Messina,
è
reduce
da
una
prima
metà
di
stagione
all’Arezzo.
Proviene
dal
Monopoli,
in
prestito,
Yeboah.
Punta
centrale
ghanese
classe
2002,
ex
Hellas
Verona,
Mantova
e
Lucchese,
ha
all’attivo
17
gol
in
C.
Nel
2020,
con
i
veneti,
ha
esordito
in
Serie
A.