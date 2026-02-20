Il post partita di Pianese-Guidonia Montecelio, Birindelli: “Abbiamo chiuso il tour de force alla grande”

A intervenire nella conferenza stampa post partita anche Wisdom Amey: “Portare a casa il risultato era la cosa più importante lo abbiamo fatto”

“Non era semplice affrontare quattro partite in quindici giorni, in un periodo in cui il tempo non aiuta, con orari particolari come quello di stasera alle 20.30 e con un clima molto rigido”. Ha esordito così mister Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, nella sua disamina dello 0-0 maturato al Comunale tra i suoi ragazzi e il Guidonia Montecelio. “Nell’ultima settimana, poi, abbiamo perso due o tre giocatori in ruoli specifici, soprattutto nel reparto difensivo – ha proseguito –. Siamo arrivati un po’ in emergenza e abbiamo voluto sopperire con Luca Simeoni, che si è messo a completa disposizione e ha disputato una partita straordinaria, così come tutti quelli che sono entrati oggi dando il massimo”.

“Affrontavamo un avversario che ritengo tra i più difficili del girone: una squadra fisica, esperta, con qualità e carattere. La prestazione va letta anche alla luce di questo – ha spiegato ancora Birindelli –. Guardando i dati, è una squadra che costruisce moltissime occasioni da palle laterali, cross, traversoni e situazioni da fermo. Oggi siamo stati bravi a limitarli sotto questo aspetto. Siamo stati invece un po’ meno efficaci nelle ripartenze, forse troppo lenti nell’accompagnare l’azione offensiva. Va comunque sottolineato che, forse, a inizio campionato o nella gara d’andata sarebbe stato più facile perdere che portare a casa un pareggio come quello di oggi”.

“Ai ragazzi continuo a dire che siamo noi gli artefici del nostro futuro. Convinzione e autostima sono cresciute grazie ai risultati, alle prestazioni e al percorso fatto, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia mentale. Molti giovani sono cresciuti e stanno ancora maturando. Dobbiamo continuare su questa strada. Non mi nascondo: sono ambizioso, come lo è il gruppo. Se dovesse presentarsi la possibilità di andare oltre, dovremo farci trovare pronti. Ma bisogna ragionare partita dopo partita, perché ogni gara presenta difficoltà diverse”.

“Abbiamo portato a casa uno score positivo. Stiamo lavorando forte in allenamento e in partita diamo sempre tutto per ottenere il risultato. In questo tour de force ci siamo riusciti e siamo contenti di come è andata”. Così Wisdom Amey, difensore delle zebrette, rispondendo a una domanda dei giornalisti presenti sulla chiusura del ciclo di quattro partite in tredici giorni. “È stato un periodo con tante gare ravvicinate e, inoltre, non ero abituato a giocarle tutte – ha concluso Amey –. Non dico di aver sofferto, ma un po’ si sono fatte sentire. Ho cercato comunque di recuperare, di fare prevenzione e alla fine sono riuscito a scendere in campo. Abbiamo fatto il nostro e portato a casa il risultato, che è la cosa più importante in questo momento”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

