È attiva la prevendita per Crema-Pontedera, ottava giornata di Serie D Girone D, in programma domenica 18 ottobre, alle ore 15:00, allo stadio “Voltini” di Crema (CR).

I tagliandi per assistere all’incontro nel settore Curva Nord sono disponibili sul circuito Ciaotickets e presso il Point “Pontedera Cuore Granata”, in Piazza Martiri della Libertà (aperto venerdì e sabato con orari 10-12:30 e 17-20).

PREZZI:

-Intero: €11,00 più i diritti di prevendita.

-Ridotto (donne e over 65): €8,00 più i diritti di prevendita.

La vendita online sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 17 ottobre. I biglietti saranno acquistabili anche alla biglietteria in loco il giorno della partita. La gara sarà visibile in diretta sul canale Youtube AC Crema 1908 ASD. Aggiornamenti live all’interno di Tutto il Calcio Toscano, su Radio Bruno, in FM, streaming sul sito ufficiale o tramite l’App Radio Bruno.

L’articolo INFO BIGLIETTI: CREMA-PONTEDERA proviene da U.S. Città di Pontedera.