Statistiche e Curiosità della sfida con la Cremonese

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare sabato (Cetilar Arena, ore 19.30) la Cremonese, nel match valido per la 7° giornata del Campionato Serie BKT. Andiamo ad analizzare le statistiche e le curiosità della prossima sfida grazie agli Opta Facts by Stats Perform:
- Il Pisa ha vinto entrambi gli ultimi due precedenti contro la Cremonese in Serie BKT (3-1 in trasferta nel novembre 2024 e 2-1 in casa nel maggio 2025) e potrebbe collezionare tre successi consecutivi contro questa avversaria per la prima volta nella competizione.
- Il Pisa è rimasto imbattuto in 13 delle 15 partite casalinghe contro la Cremonese in Serie BKT (8V, 5N), comprese le ultime nove (5V, 4N); tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in casa nel torneo, contro nessuna avversaria ha perso meno volte: due, come contro Brescia, Modena e Spezia.
- Dopo il successo 3-0 contro il Vicenza nell’ultima giornata, il Pisa potrebbe tornare a vincere due sfide consecutive con annesso clean sheet in Serie BKT per la prima volta da marzo 2024 (1-0 v Cittadella e Ternana) con Alberto Aquilani in panchina – escluse vittorie a tavolino.
- La Cremonese non pareggia quattro gare di fila in Serie BKT da giugno 1991 e in particolare potrebbe registrare tre 0-0 consecutivi per la prima volta da marzo 1988.
- Due delle tre reti segnate dal Pisa contro il Vicenza nell’ultima giornata sono arrivate di testa: nessuna squadra ha fatto meglio in queste prime sei giornate di Serie BKT, con i nerazzurri appaiati a Empoli e Cesena a quota tre gol con questo fondamentale. Anche il successo del Pisa nella gara d’andata dello scorso campionato di Serie A contro la Cremonese è arrivato grazie a un colpo di testa, quello di Idrissa Touré su assist di Mattéo Tramoni.
- Nessun giocatore nato dal 2006 in avanti ha preso parte a più reti tra Serie A e Serie BKT rispetto a Emanuele Rao (marzo 2006): nove – 7G+2A – al pari di Alphadjo Cisse (ottobre 2006). Dopo il gol col Vicenza nell’ultima giornata, Rao potrebbe andare a segno in due sfide consecutive di campionato per la seconda volta in cadetteria, dopo lo scorso marzo.
- Matteo Bianchetti è l’unico giocatore della Cremonese ad avere disputato tutti i 540 minuti a disposizione in questo campionato; inoltre, quattro dei cinque gol del difensore dei grigiorossi in Serie BKT sono arrivati di testa, compresi tutti gli ultimi tre, sebbene l’ultimo nella competizione risalga al 4 aprile 2025, contro la Reggiana.
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