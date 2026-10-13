INFO BIGLIETTI: TROPICAL CORIANO-PONTEDERA

Informativa biglietti per Tropical Coriano-Pontedera, recupero della quinta giornata di Serie D Girone D, in programma mercoledì 14 ottobre, alle ore 15:00, allo stadio “Daniele Grandi” di Coriano (RN).
I tagliandi per assistere all’incontro saranno acquistabili direttamente alla biglietteria dello Stadio, aperta un’ora prima del calcio d’inizio.
Prezzo biglietti:
INTERO: €12,00.
RIDOTTO (DONNE E OVER 65): €8,00.
La partita non sarà trasmessa in diretta. Saranno disponibili gli highlights della gara in serata sul canale Youtube “Daniele Manuelli – DM Comunicazione” https://www.youtube.com/@DanieleManuelli1981.
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