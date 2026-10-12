Under 17 ancora a segno!

Si allunga la serie positiva degli Under 17 del Pisa Sporting Club.

I nerazzurri guidati da Luca Sordi hanno espugnato il campo della Virtus Entella al termine di una gara non facile e molto equilibrata che ha visto i padroni di casa sfiorare anche il vantaggio. Nella ripresa, però, il Pisa Sporting Club ha saputo prendere in mano il pallino del gioco trovando nel finale il gol vittoria con Petronzi (nella foto), abile a sfruttare un cross di Baldi.

VIRTUS ENTELLA. Pasticcio, Cogliati, De Col, Bastante, Enrietti Bertolotto (74′ Merlin), Ratto, Maffei, Gaetani Merlo, Camara, Saraceni, Xhindi (64′ Tibello). A disposizione. Casabianca, Angeletti, Valva, Polenghi, Remziu. Allenatore Venuti.

PISA SPORTING CLUB. Carbonella, Viviani (74′ Fici), Bartoletti, Bertozzi, Cosi, Mandiang Drame, Bassetti (74′ Bindi), Pergjoni (46′ Simonini), Baldi, Lucchesini (46′ Aliperti), Cangiano (69′ Petronzi). A disposizione. Fontanarosa, Giliberti, Piccioni, Zazzeri. Allenatore Sordi.

Arbitro. Mattia Romeo di Genova. Assistenti. Chiapolino-Coco.

Rete. 77′ Petronzi.

Note. Ammoniti Xhindi, De Col, Bastante, Cogliati, Pergjoni, Bassetti. Recupero: 0′ pt; 4′ st.

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