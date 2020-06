L’US Città di Pontedera comunica che, all’esito della riunione del Consiglio di Amministrazione, tenutasi alla presenza del Sindaco Matteo Franconi e del consigliere comunale con delega allo sport, Emilio Montagnani, tutti i consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni, allo scopo di consentire il rinnovo delle cariche sociali. I soci Paolo Boschi e Filippo Tagliagambe, oltre a rassegnare le dimissioni dalle cariche di Presidente del CdA e di consigliere, hanno altresì rimesso la totalità delle proprie quote nelle mani dell’Amministrazione Comunale, affinché fiduciariamente le gestisca e individui nuovi soggetti interessanti a far parte della compagine societaria cui le partecipazioni potranno essere trasferite. Nell’auspicio di allargare presto la compagine societaria, per dare continuità aziendale e rafforzare la struttura del club, le principali cariche sociali saranno ricoperte ad interim da Paolo Giovannini (Presidente del Cda) ed Emilio Montagnani (Vice Presidente del Cda), Stefano Lucchesi e Piero Gradassi (Consiglieri), Simone Di Bella (Consigliere con delega al settore giovanile). L’auspicio è che il rinnovato impegno della maggioranza dei soci determini l’interesse di nuovi interlocutori che possano contribuire alla ulteriore crescita del club granata, che presenta una solida situazione economica-finanziaria e un importante patrimonio tecnico-sportivo.

L’articolo Comunicato ufficiale U.S Città di Pontedera: esito della riunione del Consiglio di Amministrazione proviene da U.S. Citta di Pontedera.