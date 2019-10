Serie D: il Bra interrompe la serie positiva del Prato

A Bra viene interrotta dopo 5 partite la serie positiva del Prato Il Prato viene sconfitto grazie ad un calcio di rigore realizzato al 39′ del secondo tempo da Casolla.Il Prato aveva avuto occasioni per poter andare in vantaggio nell’arco della partita.Al 5′ pt Regoli impegnava Bonofiglio, che respingeva di piede. Sulla ribattuta del portiere si avventava Kouassi, che mandava sopra la traversa la sfera.Al 22′ pt Bonofiglio veniva nuovamente impegnato con un tiro rasoterra questa volta da Cellini.Kouassi ci riprova al 7′ st con un tiro da 20 metri, che passa di poco al lato dell’incrocio dei pali.Al 39′ st arriva il calcio di rigore a favore del Bra. Concesso per fallo commesso da Giampa’ ai danni dello stesso Casolla.Giampa’ viene espulso.Immediatamente dopo la realizzazione della rete del Bra viene espulso anche Tomi,.Il Prato finisce la partita in 9.BraBonofiglio, Olivero, Ciccone, Rossi, Tos, D’Antoni, Tettamanti, Brancato, Capellupo, Casolla, Bosio.