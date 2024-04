Arezzo: Amaranto Channel si aggiudica i diritti TV per i Play Off

La Lega Pro ha comunicato le emittenti televisive che si sono aggiudicate i diritti di trasmissione delle partite di Play Off e Play Out che prenderanno il via sabato 4 maggio.

Sarà Uno Toscana Amaranto Channel, canale 97, a trasmettere le partite dell’Arezzo, in diretta se giocate in trasferta e in differita in caso di gara casalinga.

Dopo la diretta della gara con la Lucchese e le differite delle ultime quattro partite di campionato, prosegue quindi l’impegno della neonata emittente aretina.

Da domenica 28 aprile prenderà il via una programmazione dedicata all’evento, a partire dalla diretta dalle 19.15 del prepartita di Arezzo – Sestri Levante, con ulteriori collegamenti nell’intervallo e con le interviste di fine gara.

Lunedì 29 sarà invece riproposta integralmente la gara tra amaranto e liguri mentre da martedì 30 a venerdì 3 ogni sera alle 21 appuntamento con “Aspettando i play off” con trasmissioni di approfondimento con ospiti, collegamenti e commenti in vista della gara di sabato 4 maggio.

Il giorno della partita l’intera programmazione sarà dedicata all’evento con ampio pre-gara e altrettanto ampio post partita, con diretta dell’incontro in caso di trasferta e differita serale se gli amaranto giocheranno al Città di Arezzo.