La Fiorentina femminile si qualifica alla prossima Champions se….

Questa è la situazione di classifica della Poule Scudetto alla vigilia del girone di ritorno. Il via agli ultimi turni inizierà questo weekend con Juventus-Inter venerdì sera. Il giorno dopo sarà il turno della Viola allo stadio Curva Fiesole.

Mancano cinque turni (quattro partite da giocare e uno di riposo) per un totale di massimo 12 punti realizzabili. Al momento la Fiorentina ha un vantaggio di otto lunghezze sul Sassuolo e di dieci sull’Inter. La sfida alle neroverdi sarà questo sabato, poi mercoledì 1 maggio trasferta in casa dell’Inter e il lunedì successivo sarà la Juventus a raggiungere il Viola Park. Un turno di riposo, poi ultima giornata al Tre Fontane contro la Roma.

Quali sono dunque gli scenari possibili per il ritorno in Europa? Sicuramente la vittoria. La Fiorentina ha in mano il proprio destino e con una vittoria sabato al Viola Park l’ambito traguardo sarebbe raggiunto. Il Sassuolo infatti andrebbe a -11 e con massimo nove punti realizzabili nei restanti turni la matematica manderebbe la Viola in Champions League.

In caso di pareggio, rimarrebbe invariata la distanza con il Sassuolo (+8) ma a quel punto bisognerebbe rimettere mano ai conti e le combinazioni dipenderebbero anche da altri risultati (ad esempio Juventus-Inter di questo venerdì).

In caso di sconfitta ovviamente il gap sarebbe ridotto (diventerebbe +5) e pur essendo un buon margine mancherebbero ancora tre turni da giocare, per cui tutto sarebbe in discussione.

Non è questo però lo scenario che interessa Tortelli e compagne: il focus è tutto sulla vittoria e per farlo servirà la voce del Viola Park! La Fiorentina attende il ritorno in Champions League dal 2021 quando fu eliminata agli Ottavi di Finale dal Manchester City. In caso di conquista del pass europeo, sarebbe la quinta partecipazione alla massima competizione continentale che l’anno prossimo prevede due turni preliminari, la fase a gironi e infine il tabellone che partirà dai Quarti di Finale. Con la terza posizione in Serie A la Viola inizierebbe dal primo turno preliminare (raggruppamento a quattro squadre, semifinale e finale secca in una sola sede, passa la vincitrice). In caso di passaggio di turno, nel secondo atto sarebbe una partita di andata e ritorno, poi il sorteggio dei gruppi da quattro squadre.

