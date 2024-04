Leone d’Argento: premiati Luperto, Cambiaghi e Zurkowski

Si è svolta ieri nella Field Lounge del Carlo Castellani Computer Gross Arena “La Serata dei Leoni”, nell’ambito della ventiduesima edizione del Premio Leone d’Argento.

Sebastiano Luperto ha vinto la XXII edizione del Premio Leone d’Argento; Nicolò Cambiaghi si è invece aggiudicato la XXI edizione del Premio della Critica-Antonio Bassi (votato da un’apposita giuria tecnica composta da giornalisti, tecnici e calciatori), mentre Szymon Zurkowski ha vinto il II premio Sauro Cappelli, dedicato allo storico e indimenticato Assessore del Comune di Empoli.

Premio Leone d’Argento 2024 – Le parole di Sebastiano Luperto e di Nicolò Cambiaghi

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società azzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.



Durante la serata riconoscimenti anche per Andrea Sodero, che ha vinto il Premio Leoncino d’Argento-Radio Bruno Toscana, e per Elisa Caucci, allenatrice dell’Under 17 femminile, che si è aggiudicata il Premio Leonessa d’Argento. Infine, il Premio “Voce per lo Sport-Avis” rivolto al mondo del giornalismo sportivo, è stato assegnato a Cristiano Militello.