Fiorentina – Genoa, le pagelle dei viola

La Fiorentina pareggia in casa con il Genoa per 0-0. Ai Viola è mancato il gol. Non bene davanti, Pezzella il migliore.

Sportiello: 6 Chiamato in causa nel primo tempo risponde presente, gara ok.

Laurini: 5.5 Chiuso nella morsa genoana non appare lucido.

Pezzella: 6.5 Sfiora il gol di testa, sempre preciso.

Astori: 6 Niente da dire, prestazione senza sbavature.

Biraghi: 5.5 dovrebbe pungere di più. Invece anche lui non si fa vedere molto.

Veretout: 5.5 Un po’ sottotono rispetto alle ultime uscite. Cerca il gol senza molta convinzione.

Badelj: 6 A centrocampo è sempre il solito motorino inesauribile. Quando si tratta di offendere risulta troppo compassato.

Chiesa: 6 Ci prova. Va alla conclusione e salta spesso l’uomo.

Simeone: 5 Pomeriggio in ombra per l’argentino. I suoi ex compagni non gli portano fortuna. 19’ s.t. Babacar: 5.5 Pochi i palloni che ha potuto sfruttare.

Benassi: 5.5 Passa difficilmente tra le maglie genonane. 30’ s.t. Gil Diaz: sv

Thereau: 5 Fa ancora meno di Simeone. Pochi palloni giocati e poco movimento. 19’ s.t Eysseric: 6 Qualche idee l’ha avuta.