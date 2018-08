18.000 abbonamenti e il patron per caricare la squadra: i viola verso il Chievo

Come informa il sito ufficiale, il Patron Andrea Della Valle, arrivato oggi al Centro Sportivo “Davide Astori”, ha caricato la squadra in vista della partita con il Chievo e ha dato il proprio in bocca al lupo ai ragazzi per la nuova stagione.

La visita è stata l’occasione per conoscere i nuovi arrivati e salutare il resto della squadra.Durante la sua visita al centro sportivo Andrea Della Valle ha pranzato con il Mister Pioli e con il Direttore Generale dell’Area Sportiva Corvino. In seguito ha incontrato il Presidente Esecutivo Cognigni e il Vicepresidente Salica.

Nel corso del pomeriggio il Presidente Onorario ha seguito l’allenamento e si prevede sia presente alla partita di domenica prossima.

Non solo. Sono già più di 18.000 i tifosi che hanno acquistato l’abbonamento per la Stagione 2018/19.

ACF Fiorentina ricorda che sono ancora disponibili posti in Maratona con la tariffa ridotta “INSIEME”, che consente a gruppi da 2 a 4 persone di poter accedere a una tariffa scontata.

Ricordiamo infine che sarà possibile acquisire le tessere per il prossimo campionato fino a sabato 25 agosto.