Toremar e Livorno ancora insieme

L’A.S. Livorno Calcio comunica che Toremar sarà sponsor di maglia del club per la stagione sportiva 2018/19.

Il logo della compagnia leader nel settore della navigazione della continuità territoriale, fondata nel 1975 a Livorno, sarà presente, per tutto il campionato, sul fronte delle maglie della prima squadra amaranto sotto al colletto.

Toremar, Compagnia del Gruppo Onorato Armatori, è all’avanguardia per le sue innovazioni tecnologiche ed è un punto di riferimento per i toscani. Vanta una puntualità che sfiora il 100% e navi che si distinguono per la loro accoglienza. Toremar svolge dal 1976 le attività di collegamento con le isole dell’Arcipelago Toscano, collegando per tutto l’anno la costa toscana con l’Elba, il Giglio, Capraia, Gorgona e Pianosa.

“Siamo orgogliosi di confermare anche per questo campionato l’abbinamento con il Livorno che tanto bene ha portato nella scorsa stagione calcistica con il ritorno della squadra nel grande calcio” dice l’amministratore delegato di Toremar Matteo Savelli che sottolinea anche come “persino al di là del pur rilevantissimo aspetto sportivo, il connubio fra gli amaranto e la nostra società rafforza una volta di più il legame di Toremar con Livorno e con la Toscana, sempre più inscindibile nel Dna della nostra società”.

La partnership tra Livorno Calcio e Toremar sarà presentata Lunedì 27 Agosto alle ore 17:30 a bordo della motonave “Liburna”ormeggiata nel Porto Mediceo di Livorno

