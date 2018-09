Conferenza di metà settimana per il difensore amaranto Lorenzo Gonnelli: “Ora si inizia a fare sul serio. Abbiamo quattro partite di fila molto impegnative e dovremo farci valere”. Sull’ultima giocata: “A Pescara sono stato tratto in inganno dal campo scivoloso, sul rigore dovevo accompagnarlo e non entrare in scivolata. Peccato perché abbiamo fatto una buona prestazione ma non abbiamo fatto punti. Con il Crotone Lunedì dovremo rifarci”. Sul modulo: “Non ho problemi di posizione in campo. Ho giocato sia a tre che a quattro, forse più nel primo modulo. Quello che conta è che la difesa stia sempre compatta”. Sulla condizione fisica e sui compagni: “Ora stiamo iniziando a correre di più e tra poco saremo al top”. Sulla prossima col Crotone: “Loro sono una retrocessa dalla A, noi una promossa dalla C. In Coppa Italia giocammo bene ma uscimmo con una sconfitta. Lunedì le cose però saranno diverse”. (p.nac)

