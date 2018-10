Comunicato A.S. Livorno Calcio

Dagli organi di stampa si è appreso che il sig. Laudicino si è recato a Dublino per attivare una forma di gemellaggio e di ricerca partner marketing o commerciale con un club irlandese. L’A.S. Livorno Calcio chiarisce di non aver mai dato mandato al Laudicino di svolgere attività di gemellaggio o di tenere alcun tipo di rapporti con società irlandesi. Il Laudicino, pertanto, ha svolto, in autonomia, il viaggio in Irlanda, si presume per una sua crescita professionale, non certo per conto dell’azienda.

A.S. Livorno Calcio

Il direttore generale

Mirco Peiani

