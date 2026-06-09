CAMP PORTIERI AMARANTO – 22/23/24 GIUGNO ALLE CASELLE

Tre giorni di lavoro specifico dedicati ai giovani portieri amaranto del futuro.
Il Camp Portieri della S.S. Arezzo, rivolto alle annate 2010–2018, offre un percorso tecnico di alto livello con gli istruttori professionisti dell’Arezzo, in un ambiente strutturato e ideale per la crescita individuale.
Centro Sportivo Le Caselle
22 – 23 – 24 giugno
Costo: €350
Il programma prevede sessioni sul campo, esercitazioni mirate, analisi dei gesti tecnici e un approccio metodologico in linea con gli standard del settore professionistico.
Requisiti obbligatori:
visita medica in corso di validità
nulla osta della società di appartenenza
Per informazioni e iscrizioni: WhatsApp 339 409 2610
Un’occasione unica per vivere tre giorni da portiere amaranto, allenandosi con lo staff tecnico della S.S. Arezzo e con il supporto del nostro sponsor tecnico IILEVEN.