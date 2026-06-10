La Lega Pro ha reso note le date di inizio della stagione sportiva 2026/27. Il campionato di Serie C Sky Wifi prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 25 aprile 2027. La sosta è fissata domenica 27 dicembre 2026, con tre turni infrasettimanali ancora da determinare.

Il primo impegno ufficiale della stagione sarà il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Regionale Trenitalia, che si disputerà domenica 16 agosto 2026.

La Primavera 4 bianconera comincerà invece sabato 19 settembre 2026 e giocherà l’ultimo impegno di stagione regolare sabato 10 aprile 2027.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Tutte le date della stagione 2026/27 proviene da U.S. Pianese.