S.S. AREZZO PROTAGONISTA ALLA LND GAMING WEEK 2026

La S.S. Arezzo è pronta a vivere una nuova ed entusiasmante esperienza nel mondo degli eSports partecipando alla LND Gaming Week 2026, l’evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti che si svolgerà a Catania e che assegnerà i titoli nazionali del calcio digitale nelle diverse categorie competitive.

La società amaranto sarà rappresentata nel settore femminile da Roberta Zurli seguita ed accompagnata dal suo coach Matteo Cecchetti, che prenderà parte sia alla eCup Femminile sia al Campionato Élite Femminile, portando i colori dell’Arezzo in due delle competizioni più prestigiose del panorama nazionale.

Presente anche il team Pro Club amaranto, inserito nel Campionato Advance 11 vs 11 e qualificati per la finale di Ecup, guidato dal capitano Endré Melgarejo. Una squadra che nel corso della stagione ha dimostrato grande impegno, passione e spirito di appartenenza, conquistando l’accesso alla fase finale della competizione.

La partecipazione alla LND Gaming Week conferma la volontà della S.S. Arezzo di investire e credere nel progetto eSports, un settore in continua crescita che rappresenta un’importante opportunità di aggregazione, innovazione e coinvolgimento per le nuove generazioni.

A Roberta, a Endré e a tutti i componenti del team amaranto va il più grande in bocca al lupo da parte della società per questa prestigiosa esperienza nazionale.