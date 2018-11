Benci-Bini e Santo Spirito al Picchi!

E’ iniziato il progetto “Il Calcio in Classe“. Il Livorno Calcio con l’ufficio provinciale scolastico e Ctt hanno dato il via alla prima tappa della stagione 2018/19. In occasione di Livorno-Perugia il plesso Benci -scuola Bini e l’istituto Santo Spirito hanno fatto il giro dello stadio “Picchi” salutando i calciatori delle due squadre all’arrivo, visitando gli spogliatoi, la sala stampa, le aree hospitality ed entrando in campo per assistere al riscaldamento. Tantissime foto, autografi ed esposizione di striscioni per i giovani tifosi amaranto. (p.nac)

