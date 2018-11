Sassuolo per gli Under. Primavera fuori a Pescara

Torna in campo la Primavera di Cannarsa. Turno di stop per i Pulcini. Queste le note principali del weekend dei nostri ragazzi tra sabato 24 e domenica 25 Novembre 2018. Per la nostra seconda squadra insidiosa trasferta a casa del Pescara. Per le Under 16 e 15 c’è il Sassuolo. Derby con la Pistoiese tra i Giovanissimi. (p.nac)

Queste le partite delle nostre giovanili tra il 24 ed il 25 Novembre:

Primavera: Pescara-Livorno, sab 24/11, ore 11 a Delfino Sant’Angelo (Pescara)

Under 16: Livorno-Sassuolo, dom 25/11, ore 15 al Masoni di Fornacette (Pi)

Under 15: Livorno-Sassuolo, dom 25/11, ore 13 al Masoni di Fornacette (Pi)

Under 15 Femminile: Livorno-Libertas, sab 24/11, ore 17.15 al “Piancastelli” (Li)

Giovanissimi Regionali: Livorno-Pistoiese, dom 25/11, ore 11,15 al “Piancastelli” (Li)

Giovanissimi Regionali B: Pistoiese-Livorno, dom 25/11, ore 10 a Pistoia

Esordienti A: Livorno-Salivoli, dom 25/11, ore 11 “Piancastelli” (Li)

Esordienti B: Academy-Livorno, sab 2411, ore 16 al “Piancastelli” (Li)

Esordienti B Femminile: Livorno-Academy, dom 25/11, ore 9 al “Piancastelli” (Li)

Primi Calci Femminile: Carli-Livorno, sab 24/11, ore 15,50 campo Carli-Salviano

