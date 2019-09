Pomeriggio di lavoro al Centro Coni di Tirrenia. Prima del via foto dei singoli calciatori amaranto per le figurine 2019/20. Rientrati anche i nazionali Del Prato e Plizzari che ieri hanno giocato da titolari nel vittorioso match dell’Italia Under 21 con il Lussemburgo. Inizio con corsa e atletica, poi partitella con la Primavera. (p.nac)

