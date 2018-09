Carrarese: aggiornamento su agibilità Stadio dei Marmi

Carrarese Calcio 1908 S.r.l comunica a tutti i tifosi e agli sportivi che in data 19/09/2018 é stato notificato il verbale della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo in cui è stato revocato la disponibilità dello Stadio Comunale Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri causa inagibilitá dello stesso poiché “la Commissione ritiene non più sussistenti le condizioni di solidità e sicurezza per l’accesso al pubblico”.

Sorprende e lascia assolutamente senza parole la tempistica dello stesso, a soli cinque giorni dalla partita casalinga del 24/09/2018 contro la Juventus Under 23, posticipo in diretta nazionale Rai Sport, considerando che lo stadio Comunale Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri ha una regolare licenza di agibilità con certificato di prevenzione antincendio rilasciato dalla medesima Commissione che oggi, di fatto, ha provveduto a revocare.

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. auspica un rapido e puntuale intervento da parte del Comune di Carrara, ente proprietario dell’ impianto e degli altri enti coinvolti, al fine di garantire, entro lunedì, il regolare utilizzo dello stadio.

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. auspica di poter regolarmente disputare la partita in programma dinanzi ai propri sostenitori e presso lo Stadio Comunale Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri; in ogni caso, la Società assicura che porrà in essere ogni iniziativa idonea a garantire il regolare svolgimento della gara, eventualmente presso altri impianti idonei, tutelando la propria attività agonistica e l’interesse dei tifosi e degli sportivi al regolare svolgimento del match.

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. ha comunque riscontrato grande disponibilità da parte dell’ Amministrazione comunale di Carrara per gestire le criticità rilevate dagli enti preposti.

Comunicato stampa ufficiale