Nzola, gol vittoria dopo gli eurogol di Sottil e Belotti. Battuto il Bruges

Gran gol di Riccardo Sottil che si ripete dopo il campionato quando al quarto trova un tiro a giro che ricorda grandi campioni. Uno a zero ma la gioia dura poco, dura molto invece il controllo VAR che assegna un rigore agli ospiti per un fallo di mano di Biraghi che sembra più inevitabile che volontario: non conta niente, dagli 11 metri Hans Vanaken è freddo per l’1-1.

Nico Gonzalez – dopo quella al nono quando ha calciato alto – ha la seconda occasione, minuto 24, sponda di Beltran, il tuo tiro va oltre il sette. Sul filo del fuorigioco è pericoloso Jutglà che entra in area ma Terracciano lo ferma in area piccola. Prima del quarantesimo arriva il nuovo vantaggio viola: ci prova da fuori Bonaventura, Jackers respinge in area, la palla arriva prima Dodò, poi a Nico che mette un tiro sporco su Belotti che difende bene, si gira sul sinistro e insacca di potenza con il portiere che non puó nulla. 2-1, gol del Gallo!

Fiorentina in palla, gira bene in avanti e Beltran di testa sfiora la traversa dopo un preciso lob di Sottil. Applausi al Franchi.