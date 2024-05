GEWISS sponsor del VAR nei play-off di Serie C

GEWISS diventa Innovation Partner della Serie C NOW, la Lega Italiana Calcio Professionistico che organizza e presiede l’organizzazione del Campionato di Serie C. Il nuovo accordo, appena siglato, vedrà il brand GEWISS apparire in ogni grafica televisiva dedicata al VAR durante le 39 partite di Playoff e 8 di Playout in partenza il prossimo 7 maggio.

“Siamo molto orgogliosi di inaugurare una nuova collaborazione con Lega PRO, di cui GEWISS è Fornitore ufficiale già da quasi due anni”, commenta Fabrizio Ferrari, General Manager Italia di GEWISS. “Quello che da sempre ci unisce è la condivisione di valori che ci appartengono, come l’eccellenza, l’integrità e la sostenibilità. Oltre all’obiettivo comune di investire nel rinnovamento dello sport italiano, a partire dalle strutture ad esso dedicate. Un’iniziativa ambiziosa quanto necessaria, che include un’importante utilità sociale: garantire sicurezza ai tesserati che praticano lo sport più popolare nel Paese attraverso impianti elettrici efficienti, un’illuminazione sostenibile e una lunga serie di altri servizi”.

GEWISS sarà al fianco dei sessanta club di Lega Pro, fornendo loro supporto e offrendo diverse soluzioni per ogni esigenza, dalle tecnologie smart per l’illuminazione alla Building Automation, in materia di strutture sportive di livello professionistico.

Ha espresso soddisfazione anche il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, che ha commentato così l’accordo: “La Serie C NOW è pronta ai suoi primi playoff con il VAR e siamo felici che GEWISS sia al nostro fianco sostenendo questa importante innovazione. L’interesse crescente del nostro campionato e dei nostri playoff è comprovato da partnership con aziende importanti nel panorama nazionale e internazionale”.

Una partnership che guarda al futuro: Lega PRO e GEWISS organizzeranno infatti un webinar, coinvolgendo i club della Lega Pro in un percorso virtuoso, che tratterà i temi della riqualificazione strutturale e della sostenibilità energetica.

Strategica e importante, infine, sarà la figura di Ei Towers, presente con l’Amministratore Delegato Guido Barbieri, che testerà il VAR della Serie C NOW all’interno dell’International Broadcasting Center di Lissone, e di Hawk-Eye, fornitore del servizio VAR.