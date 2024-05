Play-off, attiva la prevendita dei biglietti per Juventus NG-Arezzo

E’ attiva la prevendita per la gara Juventus Next Gen – Arezzo, valida per il primo turno play-off di Lega Pro NOW, in programma martedì 7 maggio alle ore 20:30 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria.

L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti è possibile esclusivamente online tramite il ticket shop Juventus al link https://tickets.juventus.com/it/calendar/events/?f=1 dove troverete il banner relativo alla partita. Per procedere all’acquisto del tagliando è necessario creare un proprio profilo nel sito sopra citato.

Il costo dei tagliandi è di 10 euro (5 euro per donne, under 20 ed over 60) e la vendita terminerà alle ore 19 di lunedì 6 maggio.

Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti del settore Tribuna Laterale direttamente al botteghino dello stadio.

Per i tifosi ospiti l’uscita autostradale indicata è quella di Alessandria EST.