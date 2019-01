Latte Lath alla Carrarese, un talento a tutta velocità per mister Baldini

Ecco le prime di dichiarazioni del talento esterno offensivo: ” La Carrarese rappresenta una delle big del campionato e una proposta del genere non si può rifiutare se voglio essere al top.

Il Mister è una persona molto conosciuta nel calcio e la sua esperienza e competenza ci sarà d’aiuto per competere contro le squadre più importanti.

In squadra poi annoveriamo dei pezzi da novanta come Maccarone, Tavano e Caccavallo che hanno disputato campionati di serie A e B.

Alla rosa azzurra spero di aggiungere le mie caratteristiche offensive di esterno che gioca a destra o sinistra e che cerca l’assist ed il goal e vicino a certi mostri sacri non posso che imparare e migliorare.

Voglio arrivare sempre più in alto con la Carrarese e regalare l’obiettivo che da inizio stagione si vuole raggiungere per una città intera con dei tifosi molto appassionati, come ho avuto modo di notare da avversario”.

Carrarese Calcio 1908 srl comunica di aver acquisito, dalla società Atalanta Bergamasca, il diritto alle prestazioni sportive, sino al 30.06.2019, dell’attaccante Emmanuel Latte Lath, classe ’99. Il giovane esterno di scuola orobica ha indossato, nella prima parte di stagione, la casacca della Pistoiese disputando 17 partite con 2 reti all’attivo.