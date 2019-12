Il weekend del settore femminile

Le azzurrine non deludono le aspettative ed offrono una prestazione caratterizzata da grinta, coraggio e qualità , ingredienti che rappresentano il marchio di fabbrica di questa selezione capace di giocare alla pari di fronte a squadre più blasonate ed esperte .

CARRARESE CALCIO 1908- LIBERTAS ACADEMY 1-1 (1-1; 0-0; 0-0)

CARRARESE CALCIO: Gaspari, Falaschi (8’st Balloni), Marciasini, Martorana (11’tt Belle’), Poli, Pezzica (3’st Storti), Fusani ( 16’st Passalacqua), D’Isanto ( 11’tt Vatteroni), Del Moretto ( 9’st Pucci)

A disp. Danci

LIBERTAS ACADEMY: Ghezzani, Gerosa, Orbitello, Landi, Biondi, Pardini, Nisi, Kulli, Mariani, Hourigan

Reti: 5’pt Pardini, 9’pt Del Moretto

Al termine del match ,un commento del Responsabile Tecnico Valentina Buttini:

Valentina: “Il gruppo era alla ricerca di risposte che sono puntualmente arrivate. Le ragazze volevano una grande prestazione e si sono impegnate per affrontare un team al vertice del campionato mettendola alle strette sotto il piano del gioco e dell’ organizzazione. È arrivato un punto più che meritato che ci consente di chiudere l’annata nel migliore dei modi dopo che questa rosa si è formata solo pochi mesi or sono, una costruzione della squadra che è avvenuta mattone dopo mattone e che produce i primi frutti.

Buone Festività a tutti , arriverderci al primo appuntamento del 2020 contro la Pistoiese.”

L’Allenatrice Francesca Angelini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:”La reazione che volevo c’è stata ,per di più di fronte ad una compagine tra le più ostiche ed in alto in classifica.

La crescita è sotto gli occhi di tutti, si lavora per progredire e migliorare e prestazioni come quelle di oggi sono gratificanti.

Adesso stacchiamo la spina per riposare e poi torneremo in campo per dimostrare che abbiamo intrapreso la strada giusta . Colgo l’occasione di rivolgere a tutti gli appassionati e appassionate i migliori Auguri e la felicitá per un sereno Natale “